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India Retail Forum 2017 Speaker Presentations

pdf_smallA PEEP INSIDE THE GROCERY SHOPPER’S MIND AND HER BASKET-Nielsen

pdf_small EMPOWERING RETAILERS, DIGITAL DISRUPTION AND THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION-Microsoft

pdf_smallINDIA AS ONE OF THE FOREMOST RETAIL DESTINATIONS-A.T. Kearney

pdf_smallLOOKING BACK TO LOOK FORWARD-HOW THE LAST 10 YEARS IS SHAPING THE NEXT-Abheek Singhi, BCG

pdf_smallPREMIUM MALLS FOR DISCERNING CONSUMERS – RAISING THE BAR TO THE NEXT LEVEL FOR MILLENIAL RETAIL SPACES-DLF

pdf_smallTHE GEO-DEMOGRAPHIC LANDSCAPE-UNDERSTANDING THE CATCHMENT OF YOUR STORE-Nielsen

THE PROMISE OF INDIAN RETAIL FROM VISION TO EXECUTION-Anurag Mathur, PwCpdf_small

pdf_smallUNVEILING THE FUTURE OF RETAIL TECHNOLOGY – THE QUEST FOR RETAIL EMPOWERMENT PERFECTED – HP

pdf_small WATSON, RETAIL AND THE ART OF POSSIBLE-Harriet Green, OBE, IBM

pdf_smallWELCOME TO THE FUTURE OF RETAIL-Vishak Kumar, CEO, Aditya Birla Fashion & Retail